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Diyarbakır’da bir İtalyan köyü! 36 yıl önce terk edilen köy harabeye döndü

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 10:56
A Haber ekipleri Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesindeki İtalyan köyüne gitti. Karakaya Barajı'nın yapımında 3 bine yakın İtalyan mühendis çalıştı. İtalyanlar uzun süre kalacakları Karakaya Köyü Mezrası'nda 350 hanelik bir köy kurdu. 11 yıl yaşadıkları bu köyü 36 yıl önce terk ettiler.
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