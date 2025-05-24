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Diyarbakır’da bir esnaf 3 yıldır kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğruyor

Diyarbakır'da bir esnaf 3 yıldır kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğruyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 24.05.2025 12:26
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir esnaf, 3 yıldır kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğruyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Diyarbakır’da bir esnaf 3 yıldır kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğruyor
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