24 Mayıs 2025, Cumartesi
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Diyarbakır'da bir esnaf 3 yıldır kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğruyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir esnaf, 3 yıldır kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğruyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.