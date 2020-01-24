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24.01.2020

Diyarbakır şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı

Diyarbakırlılar Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı. 24 Ocak 2001 yılında Diyarbakır’da uğradıkları silahlı saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru şehit edildikleri yerde şehadetlerinin 19’ncu yılında anıldı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda, 24 Ocak 2001'de, uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ile Selahattin Baysoy için anma töreni düzenlendi. Şehit edildikleri yerde yaptırılan anıtın önünde düzenlenen törene, Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Kıbrıs Gazileri, polisler, "Ali Gaffar" ismini taşıyan çok sayıda çocuk ve vatandaş katıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, ayrı yerde görev yapmalarına rağmen Gaffar Okkan'ı bildiklerini belirterek, hep haberlerini aldıklarını söyledi. Emniyet Müdürü Yaman, "Gece gündüz gayret sarf etti bunu gerçekleştirmek için. Mücadele etti ve bu uğurda da cenabı Allah, ona ve silah arkadaşlarına şehadeti nasip etti. Tekrar rahmet diliyorum. Başta şehit emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan ve o gün şehit olan arkadaşlarımıza ve gerek polis, asker, jandarmamız, gerek korucularımızdan, tüm güvenlik görevlilerimizden şehit olanları rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum" dedi.

Törende, anıta karanfil bırakılıp, Okkan ve polis memurları için dua edildi.

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