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Diyar Gap Sitesi'nde kontrollü yıkım! Hatay'a doğal gaz veriliyor | A Haber deprem bölgesinde

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 11:41
Diyarbakır'da bir kısmı çöken 7 katlı Diyar GAP Sitesi'nde kontrollü yıkım yapılıyor. Hatay'da hasarsız ve az hasarlı binaların tamamına doğalgaz verilmeye başlandı. Ayrıntıları A Haber ekipleri bölgeden aktardı.
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