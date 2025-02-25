Diyanet’in Ramazan yardımları! Ramazan’da 2 milyon 500 bin kişiye gıda!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayında yapılacak yardımlarla ilgili konuştu. Erbaş, "Yurt içinde ve dışında 2 milyon 500 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi alışveriş yardım kartı ve bayramlık kıyafet desteği şeklinde toplamda 450 milyon liralık yardım yapılacaktır. Deprem bölgesinde kurulacak 6 iyilik sofrası ile 135 bin vatandaşımıza iftar sofraları kurulacaktır." dedi.

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