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Diyanet’in Ramazan yardımları! Ramazan’da 2 milyon 500 bin kişiye gıda!

Diyanet'in Ramazan yardımları! Ramazan’da 2 milyon 500 bin kişiye gıda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 10:12
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayında yapılacak yardımlarla ilgili konuştu. Erbaş, "Yurt içinde ve dışında 2 milyon 500 bin ihtiyaç sahibine gıda paketi alışveriş yardım kartı ve bayramlık kıyafet desteği şeklinde toplamda 450 milyon liralık yardım yapılacaktır. Deprem bölgesinde kurulacak 6 iyilik sofrası ile 135 bin vatandaşımıza iftar sofraları kurulacaktır." dedi.
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Diyanet’in Ramazan yardımları! Ramazan’da 2 milyon 500 bin kişiye gıda!
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