Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'tan oruç fitre ve teravih namazı açıklaması! 2020 yılı fitre miktarı ne kadar? |Video

Ramazan ayı bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek. Ramazan öncesi vatandaşlara seslenen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl yardımların ülke içinde dağıtılacağını açıkladı. Orucun bağışıklığı güçlendirdiğini belirten Erbaş, vatandaşları toplu iftarlara karşı uyardı.

Ramazan ayı bu yıl koronavirüsün gölgesinde geçecek ama virüsle mücadele oruç ibadetinin yerine getirilmesine engel değil.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, 23 Nisan Perşembe gecesi kalkılacak ilk sahur öncesi vatandaşlara seslendi. Erbaş, "Bu yılın temasını Ramazan ve sorumluluk bilinci olarak belirledik. Müslüman olarak birbirimize karşı ihmale gelmeyecek sorumluluklarımız bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

2020 YILI FİTRE MİKTARI NE KADAR?



Bu yıl Ramazan ayındaki yardımların ağırlıklı olarak ülke içinde dağıtılacağını açıklayan Erbaş, fatural-faturasız tüm hatlardan 5601'e bir kısa mesaj atılarak 27 liralık fitre bağışı yapılabileceğini duyurdu.



Televizyon ve sosyal medyadan verilen mesajlarda üslup uyarısı yapan Diyanet İşleri Başkanı, popülist yaklaşımlardan uzak durulmasını istedi.

Erbaş, vatandaşlara ise kan bağışı çağrısında bulundu.

ERBAŞ'TAN TERAVİH NAMAZI AÇIKLAMASI



Sosyal mesafeye özen gösterilmesini öneren Erbaş, akraba, komşu arkadaşlarla yapılan toplu iftarlardan uzak durulmasını istedi. Teravih namazının evde bireysel olarak da kılınabileceğini hatırlattı.