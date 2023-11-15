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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın acı günü! Annesi Binnaz Erbaş vefat etti

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Giriş: 15.11.2023 08:57
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş vefat etti. Merhume Erbaş'ın cenazesi memleketi Ordu'da defnedilecek.
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