27 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
27.03.2020

Diyanet açıkladı! Hac işlemleri ikinci duyuruya kadar ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi. Öte yandan umre vizeleri alınan ve turları iptal edilen umre yolcularından vize ücreti kesintisi yapılmadan ücretlerin iade edileceği kaydedilirken, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyen umrecilerin ücret iadelerinin IBAN hesabına gönderilmesi için talep ekranı açıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diyanet duyurdu! Hac işlemleri için karar verildi
Diyanet duyurdu! Hac işlemleri için karar verildi
Osmanlı döneminde kuruldu! Corona ile...
Osmanlı döneminde kuruldu! Corona ile...
ÖSYM 2020 sınav takvimini güncellendi
ÖSYM 2020 sınav takvimini güncellendi
32 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır?
32 bin personel alımı başvuru nasıl yapılır?
İnanılmaz olay! Kadını kaçırmaya çalıştılar
İnanılmaz olay! Kadını kaçırmaya çalıştılar
Pazarlarında koronavirüs önlemi
Pazarlarında koronavirüs önlemi
Marmaray'da koronavirüs önlemi
Marmaray'da koronavirüs önlemi
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Erdoğan tarafından açıklanmıştı! Ayağa kalkıyor
Erdoğan tarafından açıklanmıştı! "Ayağa kalkıyor"
Uykunun bağışıklık sistemi için önemi ne?
Uykunun bağışıklık sistemi için önemi ne?
2020 yılı LGS sınavı hangi konuları kapsayacak?
2020 yılı LGS sınavı hangi konuları kapsayacak?
Cezaevi firarisiyle yakalanarak gözaltına alındı
Cezaevi firarisiyle yakalanarak gözaltına alındı
Daha Fazla Video Göster