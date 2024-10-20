Diş sağlığımız sınıfta kaldı

Diş sağlığı üzerine uluslararası alanda yapılan bir araştırma çok çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Türkiye diş sağlığı konusunda maalesef oldukça ihmalkar. Öyle ki dişlere erken bakım yapılmadığında 50'li yaşlarda dişlerimizin yarısını kaybedebiliyoruz. Uzmanlar çocuk yaşlardan itibaren dişlere gereken özenin gösterilmesinin önemine vurgu yapıyor.

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