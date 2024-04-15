Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeride geçti! Kaza nedeniyle 3 kişi yaralandı park halinde ki araçlar zarar gördü

Ateşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil minibüse çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi, Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 YC 4126 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek 06 AG 9696 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi ve minibüsün şoförü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası otomobilin motor kısmında küçük çaplı yangın çıktı. Çıkan yangın diğer sürücüler tarafından söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatılırken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza nedeniyle park halinde olan 34 DLR 014 plakalı otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

"KAZAYI UCUZ ATLATTILAR"

Kazayı gören Orkun Debe, "Okula derse gidiyorduk, arabayı park ettikten sonra bir fren sesi geldi. Kafamızı çevirmemiz ile beraber arabanın takla atması bir oldu. Arabanın içerisindeki 2 arkadaş sıkıntısız çıktı. Kazayı ucuz atlattılar. Hastaneye ambulans ile sevk edildiler" dedi.