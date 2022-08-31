31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diplomasinin yumuşak gücü: Gastrodiplomasi

Diplomasinin yumuşak gücü: Gastrodiplomasi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2022 12:54
Türkiye etkin diplomasi politikalarını sadece gerilim ortamlarında değil, farklı sahalarda da uygulamaya devam ediyor. Diplomasinin yumuşak gücü olan "Gastrodiplomasi" de bu alanlardan birisi. Son 20 yılda yürütülen politikalar ile Türkiye mutfağı ve zengin yemek kültürü dünyada daha fazla tanındı. Elbette bu süreçte teknolojinin ve sosyal medyanın gücü de oldukça önemli...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diplomasinin yumuşak gücü: Gastrodiplomasi
Diplomasinin yumuşak gücü: Gastrodiplomasi
Hastanede 3 hasmını ve jandarmayı bıçakladı!
Hastanede 3 hasmını ve jandarmayı bıçakladı!
Ayasofya’nın altındaki gizemli mekanlar
Ayasofya'nın altındaki gizemli mekanlar
İstanbul’da korkutan hortum
İstanbul'da korkutan hortum
Erzurum’da 20’den fazla ayı şehre indi!
Erzurum'da 20'den fazla ayı şehre indi!
Minibüste mahsur kalan hırsıza meydan dayağı!
Minibüste mahsur kalan hırsıza meydan dayağı!
İstanbul’da İETT rezaleti büyüyor
İstanbul'da İETT rezaleti büyüyor
MİT’ten nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon! Etkisiz hale getirildi
Çöp evde bulunan Cem Muhammet’in son durumu
Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in son durumu
20 bin öğretmen atanacak
20 bin öğretmen atanacak
51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda
51 yerinden bıçaklanan kadın yoğun bakımda
Kayıp kadın 10 saat sonra çıplak bulundu!
Kayıp kadın 10 saat sonra çıplak bulundu!
Daha Fazla Video Göster