Diplomasinin yumuşak gücü: Gastrodiplomasi

Türkiye etkin diplomasi politikalarını sadece gerilim ortamlarında değil, farklı sahalarda da uygulamaya devam ediyor. Diplomasinin yumuşak gücü olan "Gastrodiplomasi" de bu alanlardan birisi. Son 20 yılda yürütülen politikalar ile Türkiye mutfağı ve zengin yemek kültürü dünyada daha fazla tanındı. Elbette bu süreçte teknolojinin ve sosyal medyanın gücü de oldukça önemli...

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