Dini nikahlı eşini öldürdü iddiası! 'Kıtır kıtır kesmezsem adam değilim'

Esenyurt'ta dini nikahlı eşiyle tartıştığı sırada 4'üncü kattan atladığı öne sürülen kadının ailesi cinayet iddiasında bulunuyor. Aile, olaydan dakikalar önce yaptıkları telefon görüşmelerini kanıt olarak sundu. Hayayını kaybeden Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun'un Kadir Danış'la yaptığı görüşmede Danış'ın Tosun'a "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim" dedi.