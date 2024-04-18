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Dilara: Annem 'Baban Uğur Dündar' dedi | Uğur Dündar'ın babalık davasında DNA testi sahte mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 08:52
Metin Akpınar'ın evlilik dışı olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın babası da medya dünyasından biri" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş ve o ismin Uğur Dündar olduğu öğrenilmişti. Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G.'nin hayat hikayesi gün yüzüne çıkarken, yıllar önce annesi Suphiye Orancı'nın "Senin baban Uğur Dündar" dediğini açıkladı. Dilara G. Uğur Dündar'a fiziksel benzerliği ile de dikkat çekerken, davada ortaya çıkan DNA raporunun sahte olabileceği ile ilgili iddialar ortaya atıldı.
Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilaranın hayat hikayesi filmleri aratmıyor! İşte 2 yaşında annesinin terk ettiği Dilaranın yaşadıkları... UĞUR DÜNDAR'A BABALIK DAVASI AÇAN DİLARA'NIN HAYAT HİKAYESİ FİLMLERİ ARATMIYOR! İŞTE 2 YAŞINDA ANNESİNİN TERK ETTİĞİ DİLARA'NIN YAŞADIKLARI...

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