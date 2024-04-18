18 Nisan 2024, Perşembe
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Dilara: Annem 'Baban Uğur Dündar' dedi | Uğur Dündar'ın babalık davasında DNA testi sahte mi?
Metin Akpınar'ın evlilik dışı olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın babası da medya dünyasından biri" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş ve o ismin Uğur Dündar olduğu öğrenilmişti. Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G.'nin hayat hikayesi gün yüzüne çıkarken, yıllar önce annesi Suphiye Orancı'nın "Senin baban Uğur Dündar" dediğini açıkladı. Dilara G. Uğur Dündar'a fiziksel benzerliği ile de dikkat çekerken, davada ortaya çıkan DNA raporunun sahte olabileceği ile ilgili iddialar ortaya atıldı.