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Uğur Dündar'ın babalık davasında DNA testi sahte mi? Gündemi sallayan dava! Dilara ilk kez konuştu... Film gibi hikaye

Metin Akpınar'ın evlilik dışı olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun "Ablamın babası da medya dünyasından biri" açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş ve o ismin Uğur Dündar olduğu öğrenilmişti. Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara G.'nin hayat hikayesi günyüzüne çıkarken, yıllar önce annesi Suphiye Orancı'nın "Senin baban Uğur Dündar" dediğini açıkladı. Dilara G. Uğur Dündar'a fiziksel benzerliği ile de dikkat çekerken, davada ortaya çıkan DNA raporunun sahte olabileceği ile ilgili iddialar ortaya atıldı. İşte film gibi olayla ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 08:21
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Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA testi sahte mi? Gündemi sallayan dava! Dilara ilk kez konuştu... Film gibi hikaye

Dilara G, evlilik dışı 4 çocuk doğuran İstanbullu bir göçmen ailenin kızı olan Suphiye Orancı'nın 2. Kızı olarak dünyaya geldi. Bir ablası vardı birde Metin Akpınar'ın ikizleri olan Duygu ve Sevgi Nebioğlu isimli iki kardeşi.

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Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA testi sahte mi? Gündemi sallayan dava! Dilara ilk kez konuştu... Film gibi hikaye

Ünlü olmak için çabalayan ve bu sırada birçok ünlü isim ile ilişki yaşayan anneleri, 4 kardeşi bir köye bıraktı. Aileye para gönderip maddi yardımda bulunma sözü verdi.

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Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA testi sahte mi? Gündemi sallayan dava! Dilara ilk kez konuştu... Film gibi hikaye

BİR KÖYE BIRAKILDI
Adile Şen isimli köylü çocuklara baktığı sırada anne İstanbul'da bir suça karışınca cezaevine girdi. Bu sırada çocuklar hastalanınca bakıcı validen yardım istedi ve 4 kardeş çocuk esirgeme yurduna alındı. Bu çocuklardan birisi henüz 2 yaşındaki Dilara idi.

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Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA testi sahte mi? Gündemi sallayan dava! Dilara ilk kez konuştu... Film gibi hikaye

Dilara bir süre Kemer'de yurt hayatı yaşadıktan sonra Antalya'da ikamet eden bir aile tarafından evlatlık edindi. Onlarla mutlu bir yaşam sürdü. Hatta okuyup muhasebeci oldu.

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Uğur Dündar’ın babalık davasında DNA testi sahte mi? Gündemi sallayan dava! Dilara ilk kez konuştu... Film gibi hikaye

HAYATININ AŞKINI BULDU
10 yıl önce ise sosyal medyada şimdi bile çok mutlu olduğunu ilan ettiği eşi ile tanıştı. Esnaf olan hayatının aşkı ile 6 yıl önce evlendi.