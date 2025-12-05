05 Aralık 2025, Cuma
İçinde 4 bin euro olan çantanın başında adeta nöbet tuttu
Giriş: 05.12.2025 13:06
Yurt dışından Antalya'ya tatil için gelen yaşlı adam, içinde 4 bin euro, cep telefonu ve pasaportunun olduğu çantasını bindiği halk otobüsünde unuttu. Otobüs şoförü tarafından koltukta bulunan çanta sahibine teslim edilirken, o anlar araç için güvenlik kamerasına yansıdı.