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Dilan Polat'a 7/24 kamera ile takip! Akıl hastanesine yatırılan Polat cezaevine döndü mü?

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Giriş: 09.01.2024 09:24
Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım 2023 günü tutuklanan ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. 7/24 kamera ile takip edilen Dilan Polat'ın akli dengesi yerinde mi? Kaç gündür akıl hastanesinde tedavi görüyor?
Dilan Polat’a 7/24 kamera ile takip!
Dilan Polat'a 7/24 kamera ile takip!
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