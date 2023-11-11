Dilan Polat ve Sıla Doğu sabıkalı çıktı! 2020'de hapis cezası almışlar

Haklarındaki örgüt kurmak, kara para aklamak, vergi kaçırmak, yasa dışı bahis oynatmak gibi birçok suçlama nedeniyle tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında flaş bir detay daha ortaya çıktı. İkilinin sahip oldukları güzellik merkezinde usulsüz işlem yaptıkları nedeniyle haklarında 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiği öğrenildi. Kardeşlerin cezalarının "bir daha suç işlememe şartı" ile ertelendiği öğrenildi.