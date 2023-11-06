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Dilan Polat - Engin Polat çiftinin ifadeleri ortaya çıktı! 300 milyon liralık sahta fatura düzenlemiş

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Giriş: 06.11.2023 08:08
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden  12'si tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Merakla takip edilen soruşturmada Polat çiftinin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı.
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