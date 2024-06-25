Dilan - Engin Polat hakkında flaş karar! Duruşmada sinir krizi geçirdi! Cezaevinden çıkacaklar mı?

Kara para aklama suçlamasıyla uzun süredir cezaevinde bulunan Engin ve Dilan Polat çifti, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olarak suçlandığı duruşmada fenalaştı ve dava başlar başlamaz gözyaşlarına boğuldu. Polat "Allah'ım ne zaman bitecek" diye mahkemede gözyaşı döktü. İşte haberin detayları...

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