Didim'de düğünde havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Yalıköy Mahallesi ve ilçe merkezinde düzenlenen düğün merasimleri sırasında tabanca ve tüfekle havaya ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. 22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheliye ait 6 ev, 1 araç ve 1 iş yerinde yapılan adli aramalarda, 1 adet faturasız ve seri numarası kazınmış kurusıkı tabanca, 110 adet 9 mm tabanca fişeği, 35 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet 55 santimetre uzunluğunda döner bıçağı ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.