Macaristan’da petrokimya tesisinde patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Macaristan’ın Tiszaujvaros'ta kentinde yer alan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Tesisin sahibi olan Macar enerji şirketi Mol Group, "Petrokimya sahasında Olefin 1 tesisinin yeniden devreye alınması sırasında bir patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve müdahale halen devam ediyor. Kazanın nedenleri uzmanlar tarafından araştırılıyor" dedi.