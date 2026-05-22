İcra memurları Kılıçdaroğlu’nun ofisinde: Tebliğ kararı için harekete geçildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nden CHP yönetimini sarsacak şok bir karar geldi. Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay mahkeme tarafından iptal edildi. Bu tarihi kararın ardından icra memurları, yargı hükmünü elden tebliğ etmek üzere Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çankaya’daki ofisine giderek harekete geçti. Bölgede polis ve çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, CHP’li vekiller Kılıçdaroğlu’nun ofisine akın etti.