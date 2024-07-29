Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık’ı anlattı: Tiyatro insanıydı…

2014’te beyin kanaması geçiren Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklama yaptı. Karadağlı, "Kenan Ağabey tiyatro insanıydı. Sayısız oyun yönetmiş, bizim ustamızdı. Değerli bir ustamızı kaybettik çok üzgünüz." dedi.

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