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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık’ı anlattı: Tiyatro insanıydı…

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık’ı anlattı: Tiyatro insanıydı…

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 11:27
2014’te beyin kanaması geçiren Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklama yaptı. Karadağlı, "Kenan Ağabey tiyatro insanıydı. Sayısız oyun yönetmiş, bizim ustamızdı. Değerli bir ustamızı kaybettik çok üzgünüz." dedi.
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