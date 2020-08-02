Devlet sahip çıktı onlar başardı! İşte devletin altın gençleri

Devlet korumasındaki çocukların YKS başarısı Türkiye’nin gururu oldu. Mustafa, Ebru, Gülsün ve Fahri, YKS’de ilk onbine girdi. ‘Devletimiz sayesinde hedeflerimize yürüyoruz’ diyen gençlerin amacı Türk toplumuna yararlı bireyler olmak...

Türkiye'nin dört bir yanında devlet koruması altındaki çocukların gösterdikleri azim, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarıyla sonuçlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal hizmet modellerinden yararlanan 650 öğrenci YKS'ye girerken; bu öğrencilerden Mustafa Kömür, Ebru Topkara, Gülsün Yağmur Özdemir, başarılı sonuçlarla sıralamada ilk 10 bine girdi.



HEDEFLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTILAR

Dereceye girenler arasında 431 puanla (3376'ncı sıradan) Karaman'dan Mustafa Kömür, 414 puanla (6702'nci sıradan) Ordu'dan Ebru Topkara, 413 puanla (7224'üncü sıradan) Mersin'den Gülsün Yağmur Özdemir ve 403 puanla (10537'nci sıradan) Balıkesir'den Fahri Albay yer aldı. Devletin uzattığı eli karşılıksız bırakmayarak, YKS'deki başarılarıyla hedeflerine bir adım daha yaklaşan gençler, başarı öykülerini anlattı:

'BAŞARIMI AZMİME BORÇLUYUM'

MUSTAFA KÖMÜR: Karaman'da yaşayan Mustafa Kömür'ün okul hayatı da başarılarla dolu. Kömür, son sınıfı 96.30 not ortalamasıyla tamamladı. YKS'de aldığı 431 puanla Türkiye sıralamasında 3 bin 376'ncı olan Kömür, "Bir sene evvel sınava hazırlanmaya başladım. Bu zamana kadar hiç ara vermeden sık sık çalıştım. Herkesin bir düzeni vardır ama ben kendimi çalışma konusunda süre ile kısıtlamadım. Sözelci olduğum için yapmam gereken belliydi. Sürekli okudum ve derslerimi tekrar ettim" dedi. Başarısını azmine borçlu olduğunu belirten Kömür, "Liseye başladığımdan beri İlahiyat istiyordum. Üniversite konusunda da araştırmalarımı yapacağım" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

EBRU TOPKARA: Ordu'da koruyucu aile yanında kalan Ebru Topkara, sınava hazırlanma sürecinde motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Koruyucu ailesinin ve öğretmenlerinin bu süreçte kendisine çok destek olduklarını kaydeden Topkara, "Öğretmenlerim bir program uyguladılar. Ailem de derslerimde bana destek oldular. İnternette ders videoları izleyerek hazırlandım" dedi. En büyük hedefinin Özel Eğitim Öğretmeni olmak istediğini vurgulayan Topkara, "Farklılıkları olan insanlara katkıda bulunmak istiyorum. Bununla birlikte bir meslek sahibi olup kendi ayaklarım üzerinde durmak ve hayatımı idame etmek istiyorum. Ayrıca, devletimize de teşekkür ediyorum. Çünkü devletimizin hizmetleri sayesinde bir aile ortamına kavuştum. Hayata karışma ve bir birey olarak kendimi geliştirme imkânı buldum" diye konuştu. Ebru Topkara, koruyucu aile sisteminin yaygınlaşmasını istediğinin altını çizerek, "Bu konuda aileler bilgilendirilmeli. Çünkü her çocuğun bir aileye sahip olma hakkı olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

'EN BÜYÜK HAYALİM ÖĞRETMEN OLMAK'

GÜLSÜN YAĞMUR ÖZDEMİR: Mersin'de koruyucu aile yanında yaşayan Gülsün Yağmur Özdemir, sınava sistemli şekilde hazırlandığını belirtti. Ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin desteğinin büyük olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Kurumumun bana sağladığı maddi ve manevi desteklerinin bu başarımda etkisi çok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalim öğretmen olmak. Bu nedenle öğretmenlik bölümlerini tercih edeceğim" ifadelerini kullandı. Özdemir, insanlara yardım edecek işler yapmanın da temel hedefi olduğunu sözlerine ekledi.

'KENDİMİ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİM'

FAHRİ ALBAY: Balıkesir'de yaşayan Fahri Albay, YKS'ye hazırlanırken hep bir hedefinin olduğunu söyledi. Hedefine ulaşmak için düzenli bir çalışma planı yaptığını kaydeden Albay, şöyle konuştu: Hayal etmeden başarı olmaz. Ben hayalimin ilk basamağını tamamladığımı düşünüyorum Sınavı kazanmak tek hedefimdi. YKS'deki başarımı da azim ve kararlılığıma borçluyum. Azmimle zorlukların üstesinden bir şekilde gelmeyi başardım. Gururluyum. Hocalarımın emeği de büyük."

Geleceğini iyi şekilde biçimlendirmek istediğinin altını çizen Albay, "Şuan için bölümüme karar vermedim. Sadece kendimi geliştirebileceğim, topluma daha yararlı olabileceğim bir bölümü ve üniversiteyi seçmeye özen göstereceğim" dedi.

Hazal Ateş-SABAH