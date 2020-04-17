Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'dan A Haber ekranlarında sürpriz: "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısını söyledi | Video

Dünyaca ünlü sanatçı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, A Haber ekranlarının canlı yayın konuğu oldu. Murat Karahan, Kültür Turizm Bakanlığı ve Devlet Opera ve Balesi'nin projeleri hakkında önemli bilgileri paylaştı. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele döneminde halkı sanat ile buluşturduklarını belirten Karahan, TRT 2 ve Kültür Turizm Bakanlığı’nın YouTube kanalı üzerinden hizmet verdiklerini aktardı. Karahan’ın bir de sürprizi oldu. Usta isim, sevilen efsane şarkı "Elbet bir gün buluşacağız"ı kendi üslubunca seslendirdi. İşte o anlar...