Dev yılanı gören şoke oldu! Görüntüler Elazığ - Malatya karayolu üzerinden

Elazığ - Malatya karayolu üzerinde ilerleyen iki kişi, yol kenarında bir yılan gördü. Araçtan inen arkadaşlar, yılanın yanına geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan arkadaşlar, hayvanın saldırmaması için de kendilerince önlem aldı. Dev yılan bir süre sonra gözden kayboldu.

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