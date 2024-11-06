06 Kasım 2024, Çarşamba
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Dev yılanı gören şoke oldu! Görüntüler Elazığ - Malatya karayolu üzerinden

Dev yılanı gören şoke oldu! Görüntüler Elazığ - Malatya karayolu üzerinden

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 14:22
Elazığ - Malatya karayolu üzerinde ilerleyen iki kişi, yol kenarında bir yılan gördü. Araçtan inen arkadaşlar, yılanın yanına geldiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan arkadaşlar, hayvanın saldırmaması için de kendilerince önlem aldı. Dev yılan bir süre sonra gözden kayboldu.
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