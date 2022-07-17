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Dev millet bahçesi için çalışmalar başladı

İHA
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Giriş: 17.07.2022 16:38
Osmangazi Belediyesi tarafından Soğanlı Mahallesi’nde inşa edilecek 100 bin metrekarelik Soğanlı Millet Bahçesi için çalışmalar başladı. Bursa için cazibe merkezi olacak millet bahçesinde çok amaçlı etkinlik alanları, gezinti, yürüyüş ve koşu yolları, bisiklet yolları, tematik bahçeler, açık hava sergi alanları çocuk oyun alanı, spor sahaları ve millet kıraathanesi gibi sosyal alanlar yer alacak.
Dev millet bahçesi için çalışmalar başladı
Dev millet bahçesi için çalışmalar başladı
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