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Dev köprü saniyeler içinde yıkıldı! O anlar böyle kaydedildi
Çin'in Hunan kentinde kullanılmayan bir köprü kontrollü olarak yıkıldı. 760 metrelik köprü, sadece 10 saniyede dinamitlerle imha edildi. O anlar drone kamera ile görüntülendi.
Çin'in Hunan kentinde kullanılmayan bir köprü kontrollü olarak yıkıldı. 760 metrelik köprü, sadece 10 saniyede dinamitlerle imha edildi. O anlar drone kamera ile görüntülendi.