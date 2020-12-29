Dev köprü saniyeler içinde yıkıldı! O anlar böyle kaydedildi

Çin'in Hunan kentinde kullanılmayan bir köprü kontrollü olarak yıkıldı. 760 metrelik köprü, sadece 10 saniyede dinamitlerle imha edildi. O anlar drone kamera ile görüntülendi.

Çin'in Hunan kentinde kullanılmayan bir köprü kontrollü olarak yıkıldı. 760 metrelik köprü, sadece 10 saniyede dinamitlerle imha edildi. O anlar drone kamera ile görüntülendi.