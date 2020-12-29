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Dev köprü saniyeler içinde yıkıldı! O anlar böyle kaydedildi

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Giriş: 29.12.2020 15:53
Çin'in Hunan kentinde kullanılmayan bir köprü kontrollü olarak yıkıldı. 760 metrelik köprü, sadece 10 saniyede dinamitlerle imha edildi. O anlar drone kamera ile görüntülendi.

Çin'in Hunan kentinde kullanılmayan bir köprü kontrollü olarak yıkıldı. 760 metrelik köprü, sadece 10 saniyede dinamitlerle imha edildi. O anlar drone kamera ile görüntülendi.

Dev köprü saniyeler içinde yıkıldı! O anlar böyle kaydedildi DEV KÖPRÜ SANİYELER İÇİNDE YIKILDI! O ANLAR BÖYLE KAYDEDİLDİ

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