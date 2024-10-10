10 Ekim 2024, Perşembe
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Dev kayalar evin yoluna kapattı! İnatçı komşu geçişe izin vermedi
Trabzon'un Of ilçesinde yaklaşık bir yıl önce meydana gelen heyelan bir eve ulaşıma engel oldu. Dev kaya parçaları altında kalan yol için istinat duvarı yapma kararı alan belediye ekiplerine yer sahibi izin vermedi. Komşu inadı nedeniyle Çelenkoğlu ailesi yaklaşık bir yıldır evine gidemiyor.