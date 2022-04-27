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Destan’ın Mei Jin'i memleketini duyan şok oldu! Destan’ın Mei Jin'i bakın aslen nereli!

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2022 09:16
Destan dizisi hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da en çok konuşulan isimlerden oldu. Dizide Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısı Mei Jin'i canlandıran Kılıç, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Çekik gözleriyle gerçek bir Çinliye benzeyen Kılıç'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Esra Kılıç aslen istanbullu olduğunu öğrenenler şok oldu.
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