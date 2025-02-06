Depremzede Hüsne Beşenk: "Evlat atıyor ama devlet atmıyor"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedeler, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni evine kavuşan Hüsne Beşenk, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Evlat atıyor ama devlet atmıyor. Cumhurbaşkanımız atmadı bizi. Bugüne kadar yanımızda oldu, iyi ki var. İyi ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanı. Bizleri sahipsiz bırakmadı" dedi.

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