06 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Depremzede Hüsne Beşenk: "Evlat atıyor ama devlet atmıyor"
Depremzede Hüsne Beşenk: Evlat atıyor ama devlet atmıyor

Depremzede Hüsne Beşenk: "Evlat atıyor ama devlet atmıyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2025 21:35
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te yapılan deprem konutlarına yerleşen afetzedeler, evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni evine kavuşan Hüsne Beşenk, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Evlat atıyor ama devlet atmıyor. Cumhurbaşkanımız atmadı bizi. Bugüne kadar yanımızda oldu, iyi ki var. İyi ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanı. Bizleri sahipsiz bırakmadı" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremzede Hüsne Beşenk: Evlat atıyor ama devlet atmıyor
Depremzede Beşenk: Evlat atıyor ama devlet atmıyor
Depremzede Beşenk: "Evlat atıyor ama devlet atmıyor"
Bursa’da içecek yüklü kamyon devrildi!
Bursa'da içecek yüklü kamyon devrildi!
Belediyede ’tiktok şakası’!
Belediyede 'tiktok şakası'!
Viyadükten baraj gölüne atladı! O anlar kamerada
Viyadükten baraj gölüne atladı! O anlar kamerada
Alacak verecek nedeniyle tartıştığı kişiyi bacağından vurdu
Alacak verecek nedeniyle tartıştığı kişiyi bacağından vurdu
Günbatımı karpostallık manzaralar oluşturdu!
Günbatımı karpostallık manzaralar oluşturdu!
Acılı anne-babayı trafik polisi sakinleştirdi!
Acılı anne-babayı trafik polisi sakinleştirdi!
İstanbul trafiğinde son durum!
İstanbul trafiğinde son durum!
İstanbul karla buluştu! A Haber ekibi sahada
İstanbul karla buluştu! A Haber ekibi sahada
İstanbul Beşiktaş’ta kar yağışı etkili oluyor!
İstanbul Beşiktaş'ta kar yağışı etkili oluyor!
Karaman’da 6 Şubat depremi için anma programı düzenlendi!
Karaman'da 6 Şubat depremi için anma programı düzenlendi!
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi!
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi!
Daha Fazla Video Göster