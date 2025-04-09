09 Nisan 2025, Çarşamba
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Depremin vurduğu Adıyaman Örenli’de hayat yeniden başladı
6 Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan adıyaman'ın Örenli Mahallesi’nde 3 bin 34 konutun yapımı 1 yılda tamamlandı. Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine kavuşan hak sahiplerinin görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.