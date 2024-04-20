Depremin ardından Tokat! 3 ilçedeki 30 köyde 191 konut zarar gördü

Tokat çarşamba gününden beri beşik gibi sallanıyor. Son olarak perşembe akşamı meydan gelen 5,6’lık depremle 3 ilçedeki 30 köyde 191 konut zarar gördü. 94 Ahır ve 7 camide hasar var. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Yüksel Akalın aktardı.

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