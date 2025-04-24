Depreme tıraş esnasında yakalandı müşteriyi bırakıp kaçtı!

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Sakarya’da ilginç anlar yaşandı. Adapazarı’nda bir berber, sarsıntı anında tıraş ettiği müşterisini koltukta bırakıp panikle dışarı kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında içeride olan diğer iki müşteri de kendilerini hızla dışarı attı. Aynı dakikalarda Adapazarı’ndaki başka bir berberde de benzer panik görüntüleri kameralara yansıdı.

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