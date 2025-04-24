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Depreme tıraş esnasında yakalandı müşteriyi bırakıp kaçtı!

Depreme tıraş esnasında yakalandı müşteriyi bırakıp kaçtı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 20:20
İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Sakarya’da ilginç anlar yaşandı. Adapazarı’nda bir berber, sarsıntı anında tıraş ettiği müşterisini koltukta bırakıp panikle dışarı kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem sırasında içeride olan diğer iki müşteri de kendilerini hızla dışarı attı. Aynı dakikalarda Adapazarı’ndaki başka bir berberde de benzer panik görüntüleri kameralara yansıdı.
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Depreme tıraş esnasında yakalandı müşteriyi bırakıp kaçtı!
Depreme tıraş esnasında yakalandı müşteriyi bırakıp kaçtı!
Depreme tıraş esnasında yakalandı müşteriyi bırakıp kaçtı!
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