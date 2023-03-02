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Depreme dayanan evlerini yangında kaybettiler! Ahşap ev yangında küle döndü

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Giriş: 02.03.2023 16:47
Güncelleme:02.03.2023 16:48
Kahramanmaraş'ta yaşayan "acı" ailesi depremde ayakta kalan evlerini yangında kaybetti. Alevlere teslim olan ahşap evden son anda kurtulan Mehmet Acı tüm birikimini yangında yitirdi.
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