29 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Depremden sonra görüldü! Gökyüzünde dikkat çeken olay

Depremden sonra görüldü! Gökyüzünde dikkat çeken olay

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2020 08:58
Son dakika haberi...Elazığ’da Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşan çemberin hale olduğu belirtti.

Elazığ'da başta olmak üzere çevre iller Malatya, Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır'da havanın kararmasının ardından ayın etrafını saran çemberin görüntüsü görüldü. Elazığ'da ayın etrafındaki çember vatandaşların ilgisini çekti. Ayın etrafını çevreleyen dev çemberi vatandaşlar izlerken sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. Bazı vatandaşların depremle bağdaştırdığı "Sen aysın kendine gel, çok garip bir şehirsin Elazığ, Evren Elazığ'ı rahat bırak, büyük finale hazır mıyız" gibi paylaşımlara neden olan çemberin buz kristalleri ile oluşan "Ay halesi" olduğu bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ayın etrafında oluşan çemberin hale olduğu belirtildi.

Verilen bilgide: "Hale, bu kristalleri içeren bulutların olması veya gökyüzünün buz kristalleri ile dolu olması durumunda, ışığın bu buz kristalleri tarafından kırılması ve yansıtılması sonucunda, ay veya güneşin civarında oluşan, yay veya çember şeklindeki, beyaz dahil tüm değişik renkler taşıyan her türlü görsel meteorlara verilen genel isimdir. Haleyi taçtan ayıran en önemli fark, halede kırmızı rengin, çemberin ay veya güneşe bakan iç tarafında, taçta ise dış tarafında yer almasıdır. Teorik olarak, çok çeşitli hale olayının gerçekleşmesi olasıdır ama bunlardan en fazla görüleni ay veya güneş etrafında gerçekleşen 22 derece yarıçapa sahip aydınlık, parlak hale olayıdır" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremden sonra görüldü! Gökyüzünde dikkat çeken olay
Depremden sonra görüldü! Gökyüzünde dikkat çeken olay
Gören telefona sarıldı! Dev...
Gören telefona sarıldı! Dev...
Saç tıraşını beğenmeyen müşteri berberde dehşet saçtı!
Saç tıraşını beğenmeyen müşteri berberde dehşet saçtı!
'Neden evrakı aldın' diyerek öldürüldü
'Neden evrakı aldın' diyerek öldürüldü
Elazığ’daki tren kazasının görüntüleri
Elazığ’daki tren kazasının görüntüleri
Sodanın içinden çıkan şoke etti
Sodanın içinden çıkan şoke etti
Sosyal medyada olay yaratan görüntü!
Sosyal medyada olay yaratan görüntü!
Beslediği boğa dehşeti yaşattı
Beslediği boğa dehşeti yaşattı
Akciğerleri molozla doldu
Akciğerleri molozla doldu
Çığ şehidine veda
Çığ şehidine veda
Süt ürünlerinde hangi hileler yapılıyor?
Süt ürünlerinde hangi hileler yapılıyor?
'Bakamıyorsanız bize satın'
'Bakamıyorsanız bize satın'
Daha Fazla Video Göster