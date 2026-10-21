Donör çetesinin örgüt şeması ortaya çıktı: Göz ve saç rengine göre katalog yaptılar

Kadın donörlerden temin edilen yumurtaları yasa dışı yollarla sattığı öne sürülen şebekeye yönelik soruşturmada 41 şüpheli gözaltına alındı. Donörlerin saç ve göz rengi, boy ve kilo gibi özelliklerine göre kataloglandığı iddia edilirken, İngiltere'de yaşayan bir ailenin DNA testi sonucunda çocuğunun kökenine ilişkin farklı bir gerçekle karşılaştığı öne sürüldü. Türkiye, KKTC, Gürcistan ve Arnavutluk bağlantıları araştırılan soruşturmanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.