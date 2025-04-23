23 Nisan 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Depremde panik anları güvenlik kamerasında
Depremde panik anları güvenlik kamerasında

Depremde panik anları güvenlik kamerasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2025 14:51
Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ardından gelen 5.5. ve 4.5'lik artçı depremler başta İstanbul olmak üzere Bursa, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'den de hissedildi. Bursa'da bir çok işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların panikle dışarı çıktıkları görülüyor.
Depremde panik anları güvenlik kamerasında
Depremde panik anları güvenlik kamerasında
Depremde panik anları güvenlik kamerasında
Depreme hamamda yakalandı
Depreme hamamda yakalandı
Çatalca’da deprem anı kamerada
Çatalca’da deprem anı kamerada
Deprem sonrası Marmara Denizi böyle görüntülendi
Deprem sonrası Marmara Denizi böyle görüntülendi
A Spor canlı yayınında deprem anları
A Spor canlı yayınında deprem anları
Deprem Bandırma’da da paniğe yol açtı
Deprem Bandırma'da da paniğe yol açtı
Deprem Bursa ve Yalova’da da hissedildi
Deprem Bursa ve Yalova'da da hissedildi
Tekirdağ’da deprem paniğe neden oldu
Tekirdağ’da deprem paniğe neden oldu
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı
Park halindeki araçlara çarpan otomobil takla attı
Diyarbakır’da şimşekler geceyi aydınlattı
Diyarbakır'da şimşekler geceyi aydınlattı
2 saat boyunca alarmı çalan otomobilin sahibi bulunamadı
2 saat boyunca alarmı çalan otomobilin sahibi bulunamadı
Direksiyonda fenalaşan sürücü işyerine daldı
Direksiyonda fenalaşan sürücü işyerine daldı
Daha Fazla Video Göster