Depremde panik anları güvenlik kamerasında

Marmara Denizi açıklarında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem ile ardından gelen 5.5. ve 4.5'lik artçı depremler başta İstanbul olmak üzere Bursa, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale'den de hissedildi. Bursa'da bir çok işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların panikle dışarı çıktıkları görülüyor.