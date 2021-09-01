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Depremde evini kaybeden gençten büyük başarı:Tıp kazandı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 01.09.2021 12:45
İzmir depreminde evleri yıkılan Tuncer ailesinin üniversite hayali gerçek oldu. Depremzede İbrahim Tuncer (18), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Yaşadıkları yıkıma karşı devletin sunduğu sosyal ve psikososyal destekle hayata tutunan Tuncer ailesi umudunu yitirmedi.

İzmir depreminde ailesiyle kaldığı ev yıkılan genç, Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, o gencin yanına gitti. Başarısının sırrının planlı ve düzenli çalışmak olduğunu söyleyen İbrahim, "9'uncu sınıftan itibaren düzenli ve planlı çalıştım. " dedi.

Duygularını anlatan Tuncer "Ordu evine kaldığımızda düşünmeye vaktim oldu. Üniversite sınavı olduğu için direkt kitaplarım ne olacak diye düşünmeye başladım. CİMER'e yazdık. Aynı gün içinde mesaj geldi. 1 gün sonra okulumuza ve Konak il müdürlüğüne haber verilmiş. Kitaplarım bir gün sonra elime ulaştı. Benim için çok iyi oldu. Kitaplarımı alınca çalışmaya başladım. Çalışmayı hiç bırakmadım. Psikolojim biraz kötü etkilendi ama üniversite sınavı bir maraton" diye konuştu.

İbrahim Tuncer sınava girecek öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Asla pes etmesinler, morallerini bozmadan çalışmaya devam etsinler. Ne kadar düşerlerse düşsünler çalışmaya devam ettikleri sürece kazanacaklardır."

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