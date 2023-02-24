24 Şubat 2023, Cuma
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Depremde dağdan kopan kayalar Bektaşlı Köyü’nde evlerin üzerine düştü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı Köyü’nde depremin şiddeti kayaları dağlardan kopardı. Yuvarlanan kayalar, evlerin üzerine düştü. Köyde 53 kişi can verdi. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı. Yüzde 98'i depremde hasar gören 350 haneli Bektaşlı Köyü ile ilgili Emine Kavasoğlu, “Köyün yüzde 98’i haritan silinmiş durumda. Burada 50’nin üzerinde kayıp var. Hasarlı olmayan bina sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor. Amanos Dağları’nın eteklerindeyiz ve buradan da bir fay hattı geçiyor. Dağdan kopan parçalar yolun üzerine düştü. Bu kayalar binaların üzerine de yuvarlandı ve büyük hasara yol açtı. Binalar köklerinden söküldü ağaçlar ve tarlalar ayrıldı. Kırıkhan’da 3 binin üzerinde insan hayatını kaybederken 5 binin üzerinde bina yıkılacak. AFAD kaya düşme riskine karşı uyardı ve az hasarlı dahi olsa vatandaşların bu bölgede bulunmamasını istedi. Bölgede bu risk nedeniyle çadır kentte kurulmadı. Evlere 100 metre mesafen geçen fay hattı büyük bir hasara yol açtı. Depremde ağaçlar 25-30 metre kadar yer değiştirdi. Yan atılımların buna neden olduğunu uzman isimler belirtiyor.” dedi.