"Deprem testine izin vermiyorlar"

Deprem ülkesiyiz, bu gerçeğimiz. bir taraftan kentsel dönüşüm devam edip, tabut binalar dönüştürülürken, diğer tarafta komşularının hayatını hiçe sayanlar da var. Öyle ki ücretsiz hızlı bina taraması testine başvuranlar oldu ama yetkililer kapılarını çalınca apartmanlarda kavga çıktı. 162 bin binadan 79 bini bu yüzden hızlı taramaya sokulamadı bile.