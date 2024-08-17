17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

"Deprem testine izin vermiyorlar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.08.2024 10:27
Deprem ülkesiyiz, bu gerçeğimiz. bir taraftan kentsel dönüşüm devam edip, tabut binalar dönüştürülürken, diğer tarafta komşularının hayatını hiçe sayanlar da var. Öyle ki ücretsiz hızlı bina taraması testine başvuranlar oldu ama yetkililer kapılarını çalınca apartmanlarda kavga çıktı. 162 bin binadan 79 bini bu yüzden hızlı taramaya sokulamadı bile.
Bozdoğan yangınına 8 helikopter ve 7 uçak ile destek
Bozdoğan yangınına 8 helikopter ve 7 uçak ile destek
İzmir’de yangın şehirden uzaklaştı, tehlike kalmadı
"İzmir'de yangın şehirden uzaklaştı, tehlike kalmadı"
Deprem testine izin vermiyorlar
"Deprem testine izin vermiyorlar"
Cenaze yolunda feci kaza!
Cenaze yolunda feci kaza!
Piknik ateşi İzmir’i yaktı!
Piknik ateşi İzmir'i yaktı!
Gürz-8 operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı
"Gürz-8" operasyonlarında 222 şüpheli yakalandı
Olası İstanbul depremine karşı büyük hazırlık!
Olası İstanbul depremine karşı büyük hazırlık!
Engin Polat kara para trafiğine nasıl dahil oldu?
Engin Polat kara para trafiğine nasıl dahil oldu?
3 ilde ciğerlerimiz yanıyor!
3 ilde ciğerlerimiz yanıyor!
Fenerbahçe sorusu Milyoner’e damga vurdu!
Fenerbahçe sorusu Milyoner'e damga vurdu!
A Haber yangın bölgesinde!
A Haber yangın bölgesinde!
Kars’ta yaban mersini hasadı
Kars'ta yaban mersini hasadı
Daha Fazla Video Göster