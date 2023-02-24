24 Şubat 2023, Cuma
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Deprem köyü enkaza döndürdü! İki dağ arasında kalan 48 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman’da Kahramanmaraşlı depremlerde kayan iki dağın altında kalan Mutlu köyü enkaza döndü. 300 haneli köyde hayatını kaybeden 48 kişi getirildikleri Malatya’da Şehir Mezarlığı’na defin edildi.