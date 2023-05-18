Deprem konutları yükseliyor! Afet konutlarının inşası sürüyor

Kahramanmaraş'ın depremzedeler için hazırlanan toplu konutlarda çalışmalar devam ediyor. Temelleri atılan konutlar şehrin birçok yerinde yükselecek. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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