Deprem çantasında neler olmalı? İşte örnek DEPREM ÇANTASI

Türkiye deprem gerçeğiyle mücadele ederken, kişisel olarak depreme karşı bir takım hazırlıklar da yapmak gerekiyor. Bunlardan belki de en önemlisi hazırlanacak olan deprem çantası. Peki o çantada neler olmalı? Detayları haberimizde...

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