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Deprem çantasında neler olmalı? İşte örnek DEPREM ÇANTASI

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Giriş: 22.02.2023 09:26
Türkiye deprem gerçeğiyle mücadele ederken, kişisel olarak depreme karşı bir takım hazırlıklar da yapmak gerekiyor. Bunlardan belki de en önemlisi hazırlanacak olan deprem çantası. Peki o çantada neler olmalı? Detayları haberimizde...
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Deprem çantasında neler olmalı?
Deprem çantasında neler olmalı?
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