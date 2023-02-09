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Deprem bölgesine gidecek gönüllülere ek YHT seferi

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 14:50
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından deprem bölgesine gidecek gönüllüler için 3 ek yüksek hızlı tren seferi konuldu. Pendik ile Konya arasında 3 yüksek hızlı tren işletilecek. Bin 500 gönüllü deprem bölgesine gidecek. Detayları A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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