Deprem bölgesine gidecek gönüllülere ek YHT seferi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından deprem bölgesine gidecek gönüllüler için 3 ek yüksek hızlı tren seferi konuldu. Pendik ile Konya arasında 3 yüksek hızlı tren işletilecek. Bin 500 gönüllü deprem bölgesine gidecek. Detayları A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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