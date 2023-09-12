Deprem bölgesindeki belediye çalışmaları

CHP sözcüsü Faik Öztrak, AK Partili belediyeleri hedef aldı, depremde belediyelerin hizmet yapmadığını iddia etti. O zaman, ak partili 807 belediyenin deprem bölgesinde yedi ayda neler yaptığına bakacağız. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu Hüseyin Yayman aktardı.