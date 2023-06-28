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Deprem bölgesinde buruk bayram! Depremzedeler mezarlıkları ziyaret ediyor

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 10:30
Deprem bölgesindeki afetzedeler, Ramazan Bayramı'nı buruk geçiriyor. Mezarlıklara giden vatandaşlar, depremde hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyor, dualar ediyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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