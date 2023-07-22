22 Temmuz 2023, Cumartesi
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Deprem bölgesi için yardım çarşısı programı
Şule Yüksel Şenler Vakfı, İstanbul'da deprem bölgesi için yardım çarşısı programı düzenliyor. Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu Leyla Şahin Usta aktardı.