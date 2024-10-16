Deprem anında korkuyla balkondan atlamaya çalıştı

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme binada yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişi balkondan atlamaya çalıştı.

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