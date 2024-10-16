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Deprem anında korkuyla balkondan atlamaya çalıştı

Deprem anında korkuyla balkondan atlamaya çalıştı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 13:51
Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depreme binada yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişi balkondan atlamaya çalıştı.
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