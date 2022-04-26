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Denizli'nin tescilli lezzeti: Tandır kebabı

AA
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Giriş: 26.04.2022 14:30
Geçmişi yıllar öncesine uzanan ve ramazan ayında da tercih edilen Denizli tandır kebabı, taş fırında 2-3 saat pişirildikten sonra çatal ve bıçak olmadan servis ediliyor.
Denizli’nin tescilli lezzeti: Tandır kebabı
Denizli'nin tescilli lezzeti: Tandır kebabı
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