26 Nisan 2022, Salı
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Denizli'nin tescilli lezzeti: Tandır kebabı
Geçmişi yıllar öncesine uzanan ve ramazan ayında da tercih edilen Denizli tandır kebabı, taş fırında 2-3 saat pişirildikten sonra çatal ve bıçak olmadan servis ediliyor.